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Сегодня, 16:02

Загорски и Гурейро намерены продолжить спортивную карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, намерены продолжить спортивную карьеру.

«Они намерены продолжать кататься. Тиффани в настоящее время восстанавливается после болезни», — рассказала тренер дуэта Светлана Алексеева ТАСС.

В начале октября 2021 года спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах «Гран-при».

Источник: https://tass.ru/sport/14815093
Тиффани Загорски/ Джонатан Гурейро
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