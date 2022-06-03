Загорски и Гурейро намерены продолжить спортивную карьеру

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, выступающие в танцах на льду, намерены продолжить спортивную карьеру.

«Они намерены продолжать кататься. Тиффани в настоящее время восстанавливается после болезни», — рассказала тренер дуэта Светлана Алексеева ТАСС.

В начале октября 2021 года спортсменка была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже она рассказала, что заболела менингитом. Танцевальный дуэт не смог выступить на этапах «Гран-при».