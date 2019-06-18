Погорилая выложила откровенное фото. Ей припомнили критику Туктамышевой за номер с раздеванием

Российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала в своем Инстаграме фото в купальнике с отдыха. За это она подверглась критике в комментариях, так как раньше выступала против раздевания, в частности против известного номера Елизаветы Туктамышевой.

- Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?, - припомнила слова Погорилой одна болельщица.

- Обожаю читать комментарии хейтеров под постом. Они очень веселят, прям самооценка поднимается, - позже ответила Погорилая в Сториз.

Погорилая - против раздевания на льду: "Я себя уважаю как девушка"



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