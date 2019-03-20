Погорилая - против раздевания на льду: "Я себя уважаю как девушка"

Бронзовый призер чемпионата мира Анна Погорилая высказала свое мнение по поводу отсутствия Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира-2019. Кроме того, спортсменка раскритиковала известный номер с раздеванием.

- Это спорт. К такому нужно быть готовым, - цитирует "АиФ" Погорилую. - Мне даже больше жалко Константинову. По спортивному принципу вроде проходила в состав на ЧМ, но в итоге не поехала. Лиза тоже хорошо каталась, но тренерский совет принял такое решение. Причем, как мы знаем, подавляющее большинство отдали голоса за Женю.

Считаете, раздеваться на льду или в другом общественном месте прилично? Я бы так точно не смогла. Я себя уважаю как девушка, женщина. Мне было бы некомфортно, когда в будущем мой ребенок посмотрит на такие выступления и спросит: "Мам, это что?".