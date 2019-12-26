Подопечный Мишина снялся с произвольной программы чемпионата России

Фигурист Глеб Лутфуллин, занявший 16-е место в короткой программе у мужчин на чемпионате России, снялся со второго дня соревнований.

— Спортсмен принес справку перед жеребьевкой и не будет выступать в произвольной программе, — подтвердила информацию «СЭ» пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.

Напомним, ранее перед чемпионатом России снялся еще один ученик Мишина Александр Петров. Из 18 заявленных фигуристов в произвольной программе примут участие 16. (Дмитрий Кузнецов)

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