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Плющенко vs Тутберидзе — 2:0: вернется ли теперь Загитова? Live — в субботу в 13.00

08:00

Эпидемия переходов продолжается, очередная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Дмитрий Кузнецов, Екатерина Беспалова и Анастасия Рацкевич в прямом эфире обсуждают, к чему приведут эти переходы.

Темы эфира:

— Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе: права ли чемпионка Европы и пойдет ли это ей на пользу?

— Почему фигуристки уходят от Тутберидзе: боязнь конкуренции или нежелание делить лед с кем-либо?

— Кто следующий уйдет из группы Этери Тутберидзе?

— Почему спортсмены уходят именно в академию Плющенко?

— Уйдет ли из группы олимпийская чемпионка Алина Загитова или останется с Этери до конца карьеры?

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