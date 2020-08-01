Плющенко vs Тутберидзе — 2:0: вернется ли теперь Загитова? Live — в субботу в 13.00
08:00
Эпидемия переходов продолжается, очередная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Дмитрий Кузнецов, Екатерина Беспалова и Анастасия Рацкевич в прямом эфире обсуждают, к чему приведут эти переходы.
Темы эфира:
— Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе: права ли чемпионка Европы и пойдет ли это ей на пользу?
— Почему фигуристки уходят от Тутберидзе: боязнь конкуренции или нежелание делить лед с кем-либо?
— Кто следующий уйдет из группы Этери Тутберидзе?
— Почему спортсмены уходят именно в академию Плющенко?
— Уйдет ли из группы олимпийская чемпионка Алина Загитова или останется с Этери до конца карьеры?
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