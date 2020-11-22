Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подбодрил Александру Трусову после неудачной программы на «Гран-при России».

— Мороженое не хочешь? Сейчас можно уже, — предложил Плющенко.

— Не люблю мороженое, — ответила Трусова.

Фигуристка сорвала произвольную программу на «Гран-при России» в Москве. Трусова упала с четверных сальхова, лутца и тулупа, а также с тройного лутца.