«Он умудрился поцеловать в задницу всех». Американский журналист резко высказался о тренере Розанове

Американский журналист, ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз отреагировал на интервью тренера по фигурному катанию Сергея Розанова, который работает в академии Евгения Плющенко.

«Иногда говорят, что американцы на интервью всегда такие улыбчивые и пушистые. Но в России есть Сергей Розанов. Мы помним, как Татьяна Тарасова говорила, что Алена Косторная должна извиниться перед всей нацией. Так вот Розанов умудрился поцеловать в задницу всех.

Он поцеловал в зад Этери Тутберидзе, когда признал какой она прекрасный тренер, что он получил кучу опыта и просто хотел попробовать что-то новое, когда решил уйти. Он любит Тутберидзе, он любит Веру Арутюнян, жену Рафаэля, он поцеловал в зад Евгения Плющенко, поцеловал в зад Алексея Мишина, у которого прочитал все книги. Поцеловал в зад Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова.

Говорят, что он в черном списке в России? Так и есть — сейчас он в черном списке. Поэтому он пытается наладить отношения сразу со всеми. Мы знаем, что Тутберидзе умеет прощать, к тому же у нее стало много катков, а значит и тренеров нужно больше. Мне кажется, он может вернуться, но на меньшую зарплату", — сказал Лиз в своем подкасте.

Розанов перешел на работу к Плющенко в мае 2020 года. До этого он несколько лет работал в штабе Тутберидзе.