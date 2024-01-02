Плющенко пожелал российским фигуристам в 2024 году возвращения на мировую арену
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал здоровья российским фигуристам и возвращения на мировую арену.
«Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — цитирует Плющенко ТАСС.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил россиян от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
11 июня 2023 года совет оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.
Источник: https://tass.ru/sport/19667247
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