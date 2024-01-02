Плющенко пожелал российским фигуристам в 2024 году возвращения на мировую арену

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пожелал здоровья российским фигуристам и возвращения на мировую арену.

«Всем спортсменам, тренерам и руководству ФФККР желаю здоровья, и самое главное, чтобы в следующем сезоне мы вышли на международную арену и доказали, что российское фигурное катание — номер один в мире», — цитирует Плющенко ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил россиян от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

11 июня 2023 года совет оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.