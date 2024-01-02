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Сегодня, 15:42

Тарасова: «Пожелаю российскому спорту не унывать и развиваться»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Залуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала российским спортсменам продолжать развиваться в 2024 году.

«Что пожелаю российскому спорту в 2024 году? Не унывать и развиваться! Спортсменам пожелаю того же. Нужно продолжать развиваться, потому что все это кончится, а мы были сильными. Болельщики пусть продолжают болеть за нас. Никто веру не теряет, потому что мы не тот народ, который будет терять веру», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде.

Источник: Legalbet
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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