Тарасова: «Пожелаю российскому спорту не унывать и развиваться»

Залуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала российским спортсменам продолжать развиваться в 2024 году.

«Что пожелаю российскому спорту в 2024 году? Не унывать и развиваться! Спортсменам пожелаю того же. Нужно продолжать развиваться, потому что все это кончится, а мы были сильными. Болельщики пусть продолжают болеть за нас. Никто веру не теряет, потому что мы не тот народ, который будет терять веру», — приводит слова Тарасовой Legalbet.

8 декабря 2023 года МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 в Париже в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде.