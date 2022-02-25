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Сегодня, 19:00

Плющенко поздравил сына с победой в турнире «На призы заслуженного тренера СССР и России Кудрявцева»

Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил сына Александра (Гном Гномыча) с победой в шестом турнире «На призы заслуженного тренера СССР и России В. Н. Кудрявцева». Тренер выложил снимок фигуриста с грамотой, кубком и медалью.

«С победой, Саня! Непростой сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня первый старт сезона... Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально! Спасибо нашей команде тренеров», — подписал снимок Плющенко.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
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