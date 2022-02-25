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Сегодня, 19:27

Александр Плющенко прокомментировал победу в турнире на призы Виктора Кудрявцева

Виктория Кравченко
Александр Плющенко (Гном Гномыч).
Фото Instagram

Российский фигурист Александр Плющенко (Гном Гномыч) в своем Instagram прокомментировал свою победу в шестом турнире «На призы заслуженного тренера СССР и России В. Н. Кудрявцева». В соцсети фигурист выложил видео своего проката.

«Первый старт самый сложный! Долго не соревновался! Перелом руки, потом собрал все вирусы и лечил колени, ждал старта! Сегодня не покорился только дупель, хотя на разминке сделал, а в целом доволен прокатом! Катался эмоционально! Очень мне нравится мой костюм и образ! Обновил свой рекорд по балам. Задача в этом сезоне — выйти за 50 баллов и усложнить прыжковый контент! Благодарю моих тренеров», — подписал Плющенко ролик.

Ранее Евгений Плющенко поздравил сына с первым местом на турнире.

Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
Евгений Плющенко
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