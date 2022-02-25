Загитовой подарили цветы и картины с ее портретом

Известной российской фигуристке Алине Загитовой к юбилею победы на Олимпиаде в Пхенчхане подарили цветы и картины. Фото с подарками выложены на фанатской странице фигуристки в Instagram.

«Идею для этого подарка нам подсказали еще давно, но реализация заняла гораздо большее время, чем мы думали. И вот к юбилею победы Алины мы смогли подарить картины маслом с олимпийскими образами.

К выбору автора подошли очень тщательно. Выбирали и из именитых, зарубежных мастеров тонкого реализма масляной живописи. Отбор был строгий, оговаривали множество нюансов, организационных моментов. Но в итоге мы доверились российскому художнику Сергею Артемьеву!!!".

Напомним, что 19-летняя Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На прошедших Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста. Также Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.