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Плющенко поздравил руководство и тренеров «Самбо-70» с юбилеем

12:20
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко после победы своего сына на турнире 50-летия «Самбо-70» поздравил школу с праздником. Напомним, неделю назад ее руководитель Ренат Лайшев назвал Плющенко «бездельником», а тот посоветовал «перевести стрелки на другой день», спародировав фильм «Жмурки».

Евгения Медведева и&nbsp;директор &laquo;Самбо-70&raquo; Ренат Лайшев.Загитова и Медведева сражаются за знамя. Школа «Самбо-70» отмечает юбилей

— Хочу поздравить клуб «Самбо-70» с юбилеем, желаю удачи и процветания всем спортсменам, тренерам и руководству. Также хочу поблагодарить Елену Анатольевну Чайковскую за приглашение. Где-то два месяца назад мы встречались, она приезжала смотреть Александра, наших спортсменов, мою школу и пригласила выступить на турнире. Я ответил: «Елена Анатольевна, спасибо огромное, мы обязательно приедем».

Санёк сегодня выиграл, да. Были легкие ошибки, помарки. Будем работать дальше. Но он катался здорово, уверенно, эмоционально, поэтому я очень рад за своего сына. Хочу поблагодарить тренера Сергея Розанова за работу, потому что работа ведется большая, других специалистов — Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева и вообще весь наш штаб, который трудится на благо не только школы, но и будущего нашей страны.

Плющенко-младший выиграл турнир 50-летия «Самбо-70» с результатом 36,57 балла, сделав четыре двойных прыжка и два акселя 1,5 оборота. (Дмитрий Кузнецов)

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