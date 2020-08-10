Плющенко показал фрагмент новой произвольной программы Трусовой
10 августа 2020, 20:08
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram фрагмент произвольной программы Александры Трусовой. Ранее Плющенко начал работать с российской фигуристкой.
Как указано в записи, программа получила название «Ромео и Джульетта». В первой части используется музыка композиции Kissing You Крейга Армстронга, во второй — Come, Gentle Night Абеля Коженевски, а в третьей — Montagues and Capulets Ричарда Клайдермана.
В мае 2020 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.
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