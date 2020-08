Плющенко показал фрагмент новой произвольной программы Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram фрагмент произвольной программы Александры Трусовой. Ранее Плющенко начал работать с российской фигуристкой.

Как указано в записи, программа получила название «Ромео и Джульетта». В первой части используется музыка композиции Kissing You Крейга Армстронга, во второй — Come, Gentle Night Абеля Коженевски, а в третьей — Montagues and Capulets Ричарда Клайдермана.

В мае 2020 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.