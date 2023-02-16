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Сегодня, 20:00

Плющенко оценил прокаты Жилиной и Титовой на первенстве России среди юниоров

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Вероника Жилина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил прокаты Вероники Жилиной и Софьи Титовой на первенстве России среди юниоров.

— Если мы берем девочек Нику Жилину и Софью Титову, то у нас не очень удачно получилась короткая программа. Хотя девочки были и есть в очень хорошей форме, подготовились изумительно. Но вот это волнение, желание победить и все сделать превалировало. Но ничего.

Сегодня была произвольная программа, что касается Сони — три ультра-си, во второй половине четверной в каскаде, два тройных акселя, все остальное. На мой взгляд, на 93-95 процентов получилось. Что касается Ники — четыре ультра-си, во второй половине блестящий тулуп. Девочка растет, идет вперед, становится стабильнее. Видно, что взрослеет по катанию, по эмоции, все это есть. 95 процентов возьмем, нормально, — сказал Плющенко.

Вероника Жилина стала второй с результатом 218,79 балла, хотя занимала 9-ю позицию после короткой программы.

Софья Титова провалила короткую программу (16-е место), но заняла итоговое 4-е место (200,73 балла).

Евгений Плющенко
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