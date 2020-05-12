Плющенко анонсировал новые громкие переходы в его академию

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ожидает пополнения своей академии новыми громкими именами.

— Когда все-таки у вас состоялся первый контакт с Трусовой?

— Я не буду вдаваться совсем в подробности, но скажу так: это давняя история, — цитирует Плющенко РИА «Новости». — Мы подаем документы о переходе Трусовой в ФФККР, московскую федерацию, в «Самбо-70». Нужно все урегулировать в правовом поле, подписать документы, а потом уже общаться детальнее. Пока не надо бежать впереди событий. 15 мая переход должен состояться официально. А то уже пишут, что ко мне перешел Егор Рухин. У меня такой информации нет и не было, по поводу этого фигуриста со мной на связь никто не выходил. Я знаю, что Рухин катается в ЦСКА. Пишут, что ко мне уже все переходят. Всех мы не берем.

— Тогда, может, перечислим всех, кого берете?

— Из тех, кого точно взяли — Александра Трусова и сестры Жилины. Что касается других переходов, то они тоже будут, но это уже следующий этап. Озвучу позже.

— Из группы Тутберидзе?

— Переходы будут, не конкретизируя, из какой группы. Я же вам когда-то говорил, что будет сенсация. Вот, сенсация произошла.

— Это вы говорили мне года два назад.

— Правильно. Время пришло. Спортсмен принял решение о переходе. Но история действительно давняя. Не этого месяца.

— Следующие ваши новички — это громкие имена?

— Громкие. У нас плохих нет.