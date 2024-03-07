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7 марта, 19:27

Певец Агутин: «Меня поразила история Костомарова. Это что-то невероятное»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Певец Леонид Агутин рассказал, что давно знаком с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым.

«Мы, люди публичные, часто знакомы друг с другом. С Ромой мы знакомы давно, много где встречались, были на одних мероприятиях. Он открытый, добрый и интересный человек. Мы играли в одной команде на бильярдных турнирах пару раз. На «Новой волне» он был гостем, там мы общались. Меня поразила его история. Не представляю, как можно в нее угодить, и не представляю, как можно из нее выйти. Это что-то невероятное. Я всегда задаюсь вопросом: «Способен ли я на такое?» И каждый раз говорю себе: скорее всего нет. Я даже не понимаю, откуда надо было взять силы. Для меня это загадка. Если меня просят, то я, как могу поддерживаю.

Не думаю, что ниша кумиров пустая. Героев в том или ином виде спорта не хватает всегда. Это как с гениями. Их не может быть много. Значимых людей не много. Они обязаны быть, чтобы большое количество людей брали с них пример», — сказал Агутин.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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