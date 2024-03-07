Домнина: «Прежде всего съемки фильма помогли Костомарову с моральной точки зрения»

Супруга Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, как съемки фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» помогли ее мужу.

«Прежде всего с моральной точки зрения съемки помогали. Мне не хотелось, чтобы работала голова, чтобы он задумывался. Но общая занятость помогала восстановиться. 8 марта премьера, потому что сделан акцент на роли женщин. Этот фильм про сильных женщин, да, на основе истории Романа, но про роль женщин», — сказала Домнина.

Премьера фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» состоится на ВДНХ 7 марта. В широкий прокат фильм выйдет 9 марта. Съемки картины начались в конце 2023 года.