Песков — о сложностях, с которыми столкнулась Валиева после дисквалификации: «Нужно прыгать выше головы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «СЭ» заявил, что российским спортсменам сложно в ситуации отсутствия международных соревнований.

«Понятно, что сейчас ей [Валиевой] очень сложно продолжать тренировочный процесс, мотивировать себя. При отсутствии международных соревнований сложно и всем остальным спортсменам. Всем нужно прыгать выше головы, чтобы оставаться в форме и продолжать развиваться. Сейчас это самое сложное, чтобы нам не утратить лидирующих позиций», — сказал Песков «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.