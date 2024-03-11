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11 марта, 11:00

Рудковская назвала сроки восстановления крыши академии Плющенко

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Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» прокомментировала сроки восстановления крыши академии Евгения Плющенко.

«Ремонт идет в штатном режиме, под надзором специалистов и проектировщика здания. Рассчитываем закончить ремонт 20 марта», — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В ночь на 26 февраля обвалилась мембранная кровля ледового дворца в московском районе Тропарево.

Евгений Плющенко, кадр крыши стадиона. Плановое «обрушение». Что случилось с крышей в Академии Плющенко?

Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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