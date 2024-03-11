Рудковская назвала сроки восстановления крыши академии Плющенко

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в разговоре с «СЭ» прокомментировала сроки восстановления крыши академии Евгения Плющенко.

«Ремонт идет в штатном режиме, под надзором специалистов и проектировщика здания. Рассчитываем закончить ремонт 20 марта», — сказала Рудковская корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В ночь на 26 февраля обвалилась мембранная кровля ледового дворца в московском районе Тропарево.