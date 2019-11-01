Первый канал в прямом эфире покажет выступления Медведевой и Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве

Первый канал в прямом эфире покажет российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. В частности, на нем выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Расписание трансляций:

15 ноября

18:30 — Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.

00:25 — Пары. Короткая программа.

16 ноября

18:00 — Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.

18:00 — Танцы. Произвольная программа.

00:35 — Пары. Произвольная программа

17 ноября

15:25 — Показательные выступления