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Первый канал в прямом эфире покажет выступления Медведевой и Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве

19:53
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Первый канал в прямом эфире покажет российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. В частности, на нем выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

Расписание трансляций:

15 ноября

18:30 — Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.

00:25 — Пары. Короткая программа.

16 ноября

18:00 — Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.

18:00 — Танцы. Произвольная программа.

00:35 — Пары. Произвольная программа

17 ноября

15:25 — Показательные выступления

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