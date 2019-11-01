Первый канал в прямом эфире покажет выступления Медведевой и Трусовой на этапе «Гран-при» в Москве
19:53
Первый канал в прямом эфире покажет российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. В частности, на нем выступят двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.
Расписание трансляций:
15 ноября
18:30 — Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
00:25 — Пары. Короткая программа.
16 ноября
18:00 — Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.
18:00 — Танцы. Произвольная программа.
00:35 — Пары. Произвольная программа
17 ноября
15:25 — Показательные выступления
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