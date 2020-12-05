Первый канал не будет показывать этап Кубка России после снятия ведущих фигуристок
13:34
Первый канал на официальном сайте убрал из сетки вещания трансляцию пятого этапа Кубка России.
Телеканал должен был показывать короткую и произвольную программы в женских одиночных соревнованиях.
Ранее из-за ковида от соревнований отказались чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев.
Кроме того, турнир по другим причинам пропустят Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит в Москве из-за проблем со спиной.
Пятый этап Кубка России пройдет в Москве с 5 по 8 декабря.
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