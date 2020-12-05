Первый канал не будет показывать этап Кубка России после снятия ведущих фигуристок

Первый канал на официальном сайте убрал из сетки вещания трансляцию пятого этапа Кубка России.

Телеканал должен был показывать короткую и произвольную программы в женских одиночных соревнованиях.

Ранее из-за ковида от соревнований отказались чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев.

Кроме того, турнир по другим причинам пропустят Анастасия Гулякова и Михаил Коляда.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не выступит в Москве из-за проблем со спиной.

Пятый этап Кубка России пройдет в Москве с 5 по 8 декабря.