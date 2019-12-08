Первые слова Косторной после победы в Финале «Гран-при»

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла Финал «Гран-при» в Турине. 16-летняя спортсменка после победы дала интервью на английском языке, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку и заявила, что будет продолжать работать.

— Высокий уровень у турнира, очень крутой! — сказала Косторная в эфире «Первого канала». — Я рада, что стала первой. Мои друзья по группе помогают мне чисто кататься.

Любимый элемент? Каскад тройной флип + тройной тулуп, а также тройной аксель. Теперь я буду работать, работать и работать. Отпуск? Нет!

Четверной? Пока не хочу говорить об этом. Возможно, это будет сюрприз. Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Спасибо всем, я чувствую вашу поддержку и я счастлива.

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