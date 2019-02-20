18:47 | Фигурное катание

Пепелева и Плешков выиграли финал Кубка России

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Фигуристы Алина Пепелева и Роман Плешков выиграли финал Кубка России в Великом Новгороде. В произвольной программе пара набрала 128,56, а по сумме двух прокатов - 194,67.

Вторыми стали Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов, третьими - Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот.

Фигурное катание

Великий Новгород 

Кубок России

Финал

Пары

Произвольная программа

1. Алина Пепелева/Роман Плешков  - 128,56

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов  - 122,36

3. Богдана Лукашевич/Александр Степанов  - 117,12

4. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот  - 116,28

5. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов  - 115,94

6. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов  - 115,71

Итог

1. Алина Пепелева/Роман Плешков  - 194,67

2. Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов  - 188,20

3. Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот  - 178,99

4. Александра Кошевая/Дмитрий Бушланов  - 173,58

5. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов - 171,47

6. Богдана Лукашевич/Александр Степанов  - 168,73

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