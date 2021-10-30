Павлюченко и Ходыкин назвали скучным традиционное парное катание

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин после короткой программы у пар на «Гран-при» Канады (69,48 балла) рассказали о проблемах со здоровьем после выступления на «Гран-при Канады».

— Вы катаете очень акробатическую программу. Могут ошибки повлиять на техническую насыщенность программ и не кажется ли вам, что традиционное, академическое парное катание более эффективно с точки зрения баллов?

Ходыкин: — Ошибки никак не повлияют на то, что мы делаем. Мы будем стараться их минимизировать и по возможности сводить к нулю. Традиционное парное катание... Оно осталось далеко в прошлом. Как по мне, это скучно. И всего его уже видели.

Павлюченко: — У нашей пары уже давно есть стиль, у нас есть на что посмотреть, своя индивидуальность.

— Как вы себя видите в российской сборной в борьбе за попадание на Олимпиаду относительно других пар?

Павлюченко: — Мы не смотрим сейчас на Олимпиаду, потому что еще много времени у всех. И не думаем о нашем месте в сборной, просто.

Ходыкин: — На старте сезона было очень много проблем со здоровьем, это наше первое крупное соревнование в сезоне. Сезон длинный для всех, это только старт. Проблемы были со спиной у меня и у Даши... с иммунной системой, по-английски, наверное, так.