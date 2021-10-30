Павлюченко и Ходыкин стали вторыми в короткой программе на этапе «Гран-при» в Канаде

Китайские фигуристы Суй Вэнцзин и Хань Цун выиграли короткую программу на «Гран-при» Канады. Они набрали 78,94 балла.

Второе место заняли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые получили за выступление 69,46 балла. Замкнули тройку немцы Минерва Хазе и Нолан Зегерт — 67,93.

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

«Гран-при»

Skate Canada

Пары

Короткая программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 78,94

2. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 69,46

3. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 67,93

4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 66,43

5. Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд (Канада) — 65,02

6. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 61,68

7. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) — 57,25

8. Зои Джонс/Кристофер Бояджи (Великобритания) — 48,80