Орсер поехал в Японию на чемпионат страны с Ханю, а уже через неделю будет в Красноярске с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер отправился с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю в Японию на чемпионат страны. После короткой программы Ханю лидирует набрав 110,72 балла. При этом Орсер не сопровождал японца в Турине на Финале «Гран-при», где тот занял второе место.

Ранее канадец сообщил, что отправится с двукратной чемпионкой мира Евгений Медведевой в Красноярск на чемпионат России, по его словам, они c фигуристкой прилетят 25 декабря.

Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.