Орсер поехал в Японию на чемпионат страны с Ханю, а уже через неделю будет в Красноярске с Медведевой
Канадский тренер Брайан Орсер отправился с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю в Японию на чемпионат страны. После короткой программы Ханю лидирует набрав 110,72 балла. При этом Орсер не сопровождал японца в Турине на Финале «Гран-при», где тот занял второе место.
Ранее канадец сообщил, что отправится с двукратной чемпионкой мира Евгений Медведевой в Красноярск на чемпионат России, по его словам, они c фигуристкой прилетят 25 декабря.
Короткую программу на турнире женщины представят 27 декабря в 15.30 по московскому времени.
Brian Orser and Ghislain Briand flank Yuzuru Hanyu after Friday SP at Japan Nationals, where Hanyu took lead over a strong Shoma Uno with a fine skate 4T, 4S-3T, 3A pic.twitter.com/6OcTX5mXP7— Philip Hersh (@olyphil) December 20, 2019