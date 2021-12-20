«Они выходят и ничего не делают». Ягудин жестко раскритиковал российских фигуристов

Олимпийский чемпион, телекомментатор Алексей Ягудин в интервью «СЭ» подверг критике выступления российских мужчин и предсказал, что у одиночников нет шансов на олимпийскую медаль в Пекине.

— Мужчин на чемпионате России не будут показывать в прямом эфире Первого канала. Они не заслужили?

— Не показывают, значит, не заслужили. Может, они подумают уже наконец-то: «Как так, всех показывают, а нас нет?» Может, причины не в отсутствии эфирного времени, а в том, что мы не можем откататься чисто ни разу. Вряд ли они об этом будут задумываться.

— Вы в последние годы сохраняли либеральное отношение к нашим мужчинам, но в этом сезоне стали жестче.

— Ты раз посмотрел — где-то пожалел. Второй посмотрел, третий, четвертый. Жалеешь. Но как я сказал в эфире, просто надоело по-человечески. Знаете, что надоело? Они могут. На тренировках все прыгают, и на шестиминутной разминке. Выходят — ничего не делают. Мне абсолютно все равно, как они закончат. На каких местах. Мне не все равно, где мы будем в командном турнире. Естественно, хочется, чтобы они были повыше, но я понимаю, что ни у одного вообще нет шансов попасть в тройку, только если чудо чудесное не произойдет. Но хочется, чтобы у команды было золото, а не серебро, как на прошлой Олимпиаде.

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