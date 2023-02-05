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Сегодня, 17:55

Бестемьянова — о премии ISU: «Номинация Щербаковой — хороший задел, но ее неприглашение — политическое решение»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Наталья Бестемьянова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что олимпийскую чемпионку Анну Щербакову не пригласили в Цюрих на ISU Skating Awards 2023 из-за соображений безопасности.

«То, что Аню не пригласили в Цюрих, это политическое решение. Но как бы ничего нового в этом нет. Сам факт того, что она была номинирована на равне с великими спортсменами, это прекрасно, это хороший задел, хорошая рекомендация для тех, кто заведует этими номинациями. Это говорит о том, что эта премия не была политизирована. Учитывая сегодняшнюю политику, ее могли просто отодвинуть и даже не номинировать, но они это сделали. Нельзя говорить, что все огульно отрицают культуру спорта. Все специалисты прекрасно понимают, что без российских фигуристов соревнования обеднели», — сказала Бестемьянова «СЭ».

На премии ISU Skating Awards 2023 в номинации «Самый ценный фигурист» победил олимпийский чемпион Нэтан Чен, а не Анна Щербакова.

Анна Щербакова
Наталья Бестемьянова
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