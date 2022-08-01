Терюшков о словах Тутберидзе: «Это правильное решение с ее стороны. Наши спортсмены точно лучшие»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков прокомментировал слова Этери Тутберидзе о легитимности выдачи титулов в серии «Гран-при».

«Это правильное решение со стороны Этери Тутберидзе. В международном фигурном катании наши спортсмены точно лучшие.

Сложно стать чемпионом, если нет основных конкурентов, а в каждой дисциплине российские спортсмены претендуют на самые высокие места. Без наших ребят смысл всех соревнований теряется.

Решение Этери мы можем поддержать и продвинуть, но международное спортивное сообщество наплевало на все принципы и регламенты, поэтому вряд ли к нам прислушаются. Вместо этого они радостно будут получать золотые медали, которые будут ничем. Без наших спортсменов сложно будет считать себя полноправным чемпионом», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.