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Олег Васильев: «Павлюченко и Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом»

01:55

Известный тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев считает, что Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом короткой программы на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Российская пара стала второй.

— Есть две-три пары, которые могут представлять интерес, — цитирует ТАСС Васильева. — У участников было много ошибок, надо отметить, что добираться до Лас-Вегаса было тяжело, на перекладных практически. Проще только тем, кто живет в Северной Америке. Наших ребят можно поздравить с хорошим прокатом, держим за них кулаки

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7019535

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