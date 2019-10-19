Олег Васильев: «Павлюченко и Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом»

Известный тренер, трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Олег Васильев считает, что Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина можно поздравить с хорошим прокатом короткой программы на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Российская пара стала второй.

— Есть две-три пары, которые могут представлять интерес, — цитирует ТАСС Васильева. — У участников было много ошибок, надо отметить, что добираться до Лас-Вегаса было тяжело, на перекладных практически. Проще только тем, кто живет в Северной Америке. Наших ребят можно поздравить с хорошим прокатом, держим за них кулаки