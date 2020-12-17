Оксана Грищук: «Несколько человек сказали, Татьяна Тарасова обманула меня с деньгами»

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в интервью «СЭ» рассказала о своих финансовых разногласиях со знаменитым тренером Татьяной Тарасовой.

— Что за история с призовыми за Олимпиаду-98, которые вы якобы потеряли из-за Тарасовой?

— Я с девяти лет выступала за общество «Динамо». Именно они дали мне шанс после переезда из Одессы остаться в Москве и тренироваться. Но Тарасова после нашего перехода к ней стала уговаривать: «Оксан, нам нужно платить за лед, за костюмы. А мой хороший друг — президент общества профсоюзов. Они очень богатые, денег на подготовку к Играм дадут, премию тебе после Олимпиады хорошую заплатят, квартиру/машину подарят — только перейди». Я долго мялась и не решалась на этот шаг. Пока однажды Татьяна Анатольевна просто не положила передо мной пустой лист бумаги: «Оксан, нужно срочно подписать и отправить в Москву. Это будет письмо о твоем переходе в профсоюзы».

— И вы подписали?

— Представляете! Сейчас уже сама не понимаю, как. Но у Татьяны Анатольевны бешеная энергетика. Она словно тебя заколдовывает, сопротивляться невозможно. Переход состоялся, костюмы для Олимпиады мне действительно оплатили — во всяком случае, я не платила за них сама. После Игр в обществе устроили торжественный прием в мою честь. Подарили книжку «Москва» — словно я турист и сама не выросла в этом городе, какие-то духи и конвертик, в котором лежали семь бумажек по сто долларов.

— Ваша реакция?

— Заплакала. Ведь раньше на соревнованиях спортсмены ничего не зарабатывали. Олимпиада и шоу были единственной возможностью как-то устроить свою жизнь. Президент общества тогда очень меня успокаивал. Сказал, что деньги потратили на какие-то детско-юношеские соревнования, а все что осталось — отдали мне. Естественно, сразу после возвращения в гостиницу я набрала Татьяне Анатольевне. Она сказала, что неудобно говорить и бросила трубку. А потом мне несколько человек сказали, что скорее всего, Тарасова меня обманула. И честно заработанные мной деньги они поделили с президентом общества профсоюзов.

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Оксаны Грищук читайте на сайте «СЭ»