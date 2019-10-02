Очень нежная Туктамышева позирует на улицах Санкт-Петербурга

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась новым постом в своем Instagram. Она также заявила о готовности ответить на самые острые вопросы болельщиков.

— Пишите в комментариях что вам интереснее всего было бы узнать про меня и мою деятельность. Ломаю голову. Хочу сделать небольшое видео и серию сторис с ответами на самые крутые вопросы эксклюзивно для моих подписчиков в «инсте». Такое, чего нет ни в одном интервью! Вопросы любые, выбирать буду на свой вкус и хотелку. Выберу 10-15 самых топовых вопросов и отвечу на них в сторис с отметкой того, кто их задал. Пишем не раздумывая! — написала Туктамышева в своем Instagram.