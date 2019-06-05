Очаровательная Липницкая в день рождения. Фото

Олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи-2014 Юлия Липницкая в день рождения поделилась в своем Инстаграме красивой фотографией, хотя обычно довольно редко выкладывает что-либо в сеть. Сегодня фигуристке исполнился 21 год.

Помимо золота командного турнира в Сочи-2014, в сезоне 2013/14 также завоевала золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира. Официально об окончании карьеры объявила в сентябре 2017 года, в настоящее время выступает в японских шоу, проводит мастер-классы и сборы для юных фигуристов вместе с другой олимпийской чемпионкой командного турнира Сочи-2014 Еленой Ильиных.