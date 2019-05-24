"Новый каст спасателей Малибу?" Пользователи оценили новый пост Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый ролик в своем Инстаграме. На нем спортсменка делает беговое упражнение.

– Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ок? – написала Медведева.

Пользователи социальной сети оценили пост фигуристки:

mizuresan: Это что, новый каст спасателей Малибу?

maryy.love: Женя, ты такой мотиватор. красотка.

_diuak_: Господи, развивающиеся на ветру волосы в замедленном действии сразили меня.

Медведева не так давно провела гастрольный тур по Канаде, который завершился 16 мая. В настоящее время фигуристка выступает на шоу в Японии.

Ранее спортсменка рассказала о своем желании заняться йогой.

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