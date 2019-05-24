"Новый каст спасателей Малибу?" Пользователи оценили новый пост Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый ролик в своем Инстаграме. На нем спортсменка делает беговое упражнение.
– Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ок? – написала Медведева.
Пользователи социальной сети оценили пост фигуристки:
mizuresan: Это что, новый каст спасателей Малибу?
maryy.love: Женя, ты такой мотиватор. красотка.
_diuak_: Господи, развивающиеся на ветру волосы в замедленном действии сразили меня.
Медведева не так давно провела гастрольный тур по Канаде, который завершился 16 мая. В настоящее время фигуристка выступает на шоу в Японии.
Ранее спортсменка рассказала о своем желании заняться йогой.
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