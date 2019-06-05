Новая произвольная программа Марии Сотсковой будет под музыку из "50 оттенков серого"

Участница Олимпийских игр в Пхенчхане и серебряный призер Финала "Гран-при" сезона 2017/18 Мария Сотскова объявила музыку, под которую поставлены программы будущего сезона.

Короткая программа будет исполняться под песню "To Build A Home" музыкальной группы "The Cinematic Orchestra", а произвольная - под саундтрек из фильма "50 оттенков серого", – приводит слова Сотсковой портал goldenskate.com.

Фигуристка также отметила, что не намерена сдаваться: "Думаю, что буду сожалеть об всю свою жизнь, если сейчас просто уйду на пенсию и все оставлю. Я еще совсем молода и у меня впереди есть время", – заявила Мария.

Такого же мнения придерживается и новый тренер Сотсковой Светлана Соколовская: "Сейчас сумасшедшая конкуренция, но когда ребенок не готов уйти на пенсию в 19 лет, а для меня она все еще ребенок, ни я, ни кто-либо еще не может диктовать ей, что делать", – cказала Соколовская.