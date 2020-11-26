ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Норвегия предложила поднять возрастной ценз в фигурном катании

14:39

Норвежская ассоциация фигурного катания внесла в Международный союз конькобежцев (ISU) предложение поднять минимальный возраст выхода во взрослые в женском одиночном катании, сообщает ТАСС.

Предложение было выдвинуто еще в прошлом году и попало в повестку конгресса ISU, который был перенесен на 2021 год. Отмечается, что Норвегия не планирует отзывать свое предложение.

По информации источника, предлагается увеличить возраст с 15 до 17 лет. Вопрос должен рассматриваться на конгрессе ISU летом 2021 года.

В случае, если изменения будут приняты, то они вступят в силу с сезона-2022/23, после Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков выступил против повышения возрастного ценза.

«Мы уже неоднократно заявляли — мы категорически против и в очередной раз готовы аргументированно отстаивать позицию нашей федерации», — приводит ТАСС слова Горшкова.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10105745

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