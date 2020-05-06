«Никому не удастся разрушить команду Тутберидзе». Фанаты обсуждают уход Трусовой к Плющенко

Фанаты отреагировали на уход бронзовой призерки чемпионата Европы по фигурному катанию Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что 15-летняя россиянка будет тренироваться у Евгения Плющенко. Решение связано с недовольством фигуристки своим положением в группе Тутберидзе и отсутствием должного внимания.

Фанаты пишут комментарии под постами Тутберидзе:

tanya190484: Терпения вам! Мы всегда будем знать с кем Саша начала прыгать 4-ые. Удачи вам и Саше!

eus013: Этери, Вы лучшая!!! Мы болеем за Вас!!! Не расстраиваи?тесь, идите только вперед!!! Сеи?час в фигурном катании-Эра Этери!!! Миллионам людеи? Вы, именно Вы дали веру в себя и безмерное вдохновение работать и идти впере?д не смотря ни на что! Россия-с Вами! Спасибо за Ваш пример, самоотверженность и характер!

marine.moro20w4: Очень жаль что Саша уходит от вас. Как так можно я не понимаю!!! Вы научили ее всему чему только можно. Это просто шок для меня!!!

katy_polotskaya: Никому не удастся разрушить тимтутберидзе, она станет только сильнее от этого

artem5604: Зачем Вам Трусова?

alisache29: Если про Трусову — правда, то, пожалуиста, не сломайте девочку

lybov18777: А правда что Саша Трусова перешла к вам в команду? ..берегите ее, она наша русская ракета.

grxsfxlv: Надеюсь, что Саша будет счастлива в Вашеи команде. постарайтесь. мы верим!