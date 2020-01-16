«Никого дороже нет в мире у меня». Тутберидзе тепло поздравила дочь с днем рождения

Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram пост, в котором тепло поздравила свою дочь Диану Дэвис с 17-летием.

— С днем рождения Диша! — написала Тутберидзе. — Милая моя, никого дороже

нет в мире у меня.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Пара выступает на юниорском уровне и в этом сезоне смогла отобраться в юниорский Финал «Гран-при"-2019/20. Следующим стартом дуэта должно стать первенство России среди юниоров с 4 по 8 февраля.