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«Никого дороже нет в мире у меня». Тутберидзе тепло поздравила дочь с днем рождения

09:28
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Тренер Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram пост, в котором тепло поздравила свою дочь Диану Дэвис с 17-летием.

— С днем рождения Диша! — написала Тутберидзе. — Милая моя, никого дороже
нет в мире у меня.

Дэвис выступает в танцах на льду в дуэте с Глебом Смолкиным. Пара выступает на юниорском уровне и в этом сезоне смогла отобраться в юниорский Финал «Гран-при"-2019/20. Следующим стартом дуэта должно стать первенство России среди юниоров с 4 по 8 февраля.

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