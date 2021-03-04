«Неужели примете, как Медведеву? Это же предательство». Что болельщики пишут Тутберидзе о Косторной

Болельщики в Instagram активно обсуждают новость о возможном возобновлении сотрудничества российской фигуристки Алены Косторной с тренером Этери Тутберидзе.

Мнения разделились на два лагеря. Кто-то считает, что возвращение оправдано, и тренеру стоит принять спортсменку назад.

Однако большинство подписчиков уверены, что Косторная не заслуживает возвращения, а некоторые называют ее и вовсе предательницей и не хотят, чтобы она вернулась к Тутберидзе.

Ранее, 3 марта, появилась информация, что 17-летняя Косторная может вернуться к бывшему тренеру Этери Тутберидзе. С 31 июля 2020 года спортсменка занималась в группе Евгения Плющенко.

Вот что пишут подписчики Этери Тутберидзе в Instagram:

toti__koki_lot: Неужели так же, как и Женю, вы примете Косторную?! Это же предательство!

tentofstories: Этери Георгиевна, ну скажите «да». Талантливая же девчонка, пусть и горячая голова.

zzzz_zaaz: Этери Георгиевна, подумайте дважды, нужна ли вам Косторная после стольких колких слов! У вас и так столько звездочек, нужна ли вам та, которая в любой момент готова променять это все.

olyawork: Этери Георгиевна, Алене, скорее всего, на вас все равно. Она обиделась, что не попала на ЧМ. Еще она подлиза. которая пиарила Плющенко. Она думает, что раз вы Женю приняли, то ее тоже можете принять. По-моему, Алена зазвездилась. К вас много талантливых и перспективных спортсменов. Я думаю, что вам лишняя нервотрепка с камбеками не нужна...

tentofstories: Этери Георгиевна, ну скажите «да». Талантливая же девчонка, пусть и горячая голова.

rusalka1720: Пожалуйста, не берите Алену обратно. Да, она талант. Но какой это пример для остальных девочек и для все системы вашей работы? Это опасный прецендент, может рассорить вас с коллегами, а целостность вашего тренерского штаба дороже...