«Ты бы сейчас ехала на ЧМ и стала первой». Что пишут Косторной после новости о возвращении к Тутберидзе

Болельщики российской фигуристки Алены Косторной поддержали девушку в Instagram в ее возможном возвращении к тренеру Этери Тутберидзе.

Подписчики считают, что это абсолютно верное решение, а уход к Евгению Плющенко был ошибкой.

Ранее, 3 марта, появилась информация, что 17-летняя Косторная может вернуться к Тутберидзе. С 31 июля 2020 года спортсменка занималась в группе Плющенко.

Напомним, что в Instagram Тутберидзе подписичики настроены крайне негативно по отношению к Косторной и называют и предательницей. Хотя и у Косторной есть язвительные комментарии.

Вот что пишут у нее в Instagarm:

lirapiano: Ой, а что случилось? Уже не улыбается у начинающего тренера? И проги Глейхенгауза уже не ужасные? И Этери не злая? Слишком много наболтала после перехода, чтобы назад проситься!

krasivaamarina72019: Алена, возвращайся к Етери, если это возможно. Это будет самое правильное решение ! Таких талантов, как ты , должны тренировать только компетентные, грамотные специалисты! Удачи.

nikolairoganov: все правильно делаешь

foxxy_rs: Зайчик, все в этом мире совершают ошибки.

_alebrother_: Если это правда, что пишут, то ты красотка. Как бы ни сложилось дальше — будет что вспомнить!

annakalashnikova3185: Алена, возвращайтесь обратно к Этери Георгиевне, никого не слушайте и не бойтесь, все будет хорошо, вы замечательная фигуристка.

esa1991mail.ru: Аленка, молодец, верное решение! Ведь по сути ты бы сейчас ехала на чемпионат мира и заняла бы первое место. Это Розанов сбил тебя с толку, как и Жилина теперь ни то ни се.

babybornchel: Если новости про переход верные — молодец! Все будет. Удачи!

ldinka49: Возвратиться к Тутберидзе сейчас самое верное решение. Будет тяжело в плане тренировок, это точно. Но это шанс сохранить карьеру. Ты в плохой форме. Плющенко не может тренировать такую топ фигуристку. Просто потому что у тебя свой стиль. Прекрасное волшебное катание, супер скольжение. ТШТ поможет как и всегда это раскрыть и держать на хорошем уровне. Ангел был шедевр.