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Неудержимая. Трусова приземлила четверной прыжок в финале показательных выступлений на «Гран-при» России

17:55
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Победительница московского этапа «Гран-при» 15-летняя Александра Трусова приземлила четверной тулуп в финале показательных выступлений на турнире.

Фигуристка пыталась исполнить этот прыжок во время основного показательного номера под композицию «Unstoppable» певицы Sia, но упала. В произвольной программе на турнире фигуристка исполнила три прыжка в четыре оборота — лутц и два тулупа в каскадах, упав с сальхова. Благодаря победам сразу на двух этапах «Гран-при» Трусова отобралась в Финал серии, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине. (Екатерина Беспалова)

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