«Не люблю воевать с мужчинами, но иногда приходится пресекать их попытки нарушить закон». Рудковская высказала претензии Авербуху

Продюсер Яна Рудковская вновь раскритиковала Илью Авербуха за использование композиции известного исполнителя Димы Билана в своей постановке. Она считает, что Авербух должен принести ей извинения.

В шоу Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров. По словам Рудковской, в постановке один из номеров был поставлен под песню Билана «Держи» без разрешения.

Авербух ответил Рудковской, отметив, что композиция была использована в рамках заключенного лицензионного договора.

— Очень не люблю воевать с мужчинами, но увы иногда приходится пресекать их попытки нарушить закон. Я ненавижу вседозволенность и наглость, и очень не люблю когда без разрешения берут чужое и делают из супер-хита -не понятно что, прикидываясь не знанием законов и прикрываясь разными структурами, типо красиво заметая следы. Можно же просто позвонить и по-человечески извиниться! Придется теперь тратить свое время чтобы довести эту историю до ее логического завершения! — написала Рудковская в своем Instagram.