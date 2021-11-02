Медведева и Милохин рассказали о нестандартном элементе в новой программе на «Ледниковом периоде»

Фигуристка Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин после выступления в шестом эпизоде телешоу «Ледниковый период» рассказали о своей программе.

Даня Милохин: Было очень страшно. Но после высокой поддержки наступило облегчение.

— Максим Траньков говорил, что ваша поддержка очень необычна. Чем?

Евгения Медведева: Обычно в спорте она делается по-другому. Мальчик едет назад, а девочка на него запрыгивает.

Милохин: Это ж сложнее!

Медведева: Но так мне бы легче было на тебя запрыгнуть. А получается, я это делала на ход назад. Для олимпийского чемпиона в парах Максима это удивительно.

— А кто предложил такой нестандартный элемент?

Милохин: Да как-то само получилось. Я говорю: «Может, попробуем?» А мне ответили: ты сможешь? Ну, я вроде да, а вроде и нет...

— Долго готовили номер? В прошлый раз был день.

Медведева: Теперь выбирали заранее и работали почти неделю. Где-то пять дней.

Милохин: Хорошо, что много времени было.

— Какой момент больше всего понравился?

Милохин: Есть там один момент... (Показывают, пожалуй, самый сексуальный момент программы.) Вот тут отключается мозг полностью, и начинаются чистые эмоции. Тут я перестал думать.

Очередной выпуск «Ледникового периода» будет показан в субботу на «Первом канале».