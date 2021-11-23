Навка назвала Медведеву «нежным лепестком», а Милохина «завидным женихом»
17:46
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новое выступление пары Евгения Медведева/Даня Милохин в шоу «Ледниковый период». В конце номера по мотивам фильма «Человек паук» пара поцеловалась.
— Когда начали, у меня была одна мысль — Даня, не подведи Женьку, она у нас нежный лепесток, ее нужно беречь. Номер веселый, легко на вас смотреть. Да и все ваши номера — вы отличаетесь молодостью, задором. Будто не соревнуетесь с другими. Даня — ты вообще классный, хорошо катаешься, поешь, завидный жених. Поэтому у тебя столько поклонниц, наверное.
Медведева/Милохин остаются одними из лидеров проекта после нескольких недель.
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