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Навка назвала Медведеву «нежным лепестком», а Милохина «завидным женихом»

17:46
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала новое выступление пары Евгения Медведева/Даня Милохин в шоу «Ледниковый период». В конце номера по мотивам фильма «Человек паук» пара поцеловалась.

— Когда начали, у меня была одна мысль — Даня, не подведи Женьку, она у нас нежный лепесток, ее нужно беречь. Номер веселый, легко на вас смотреть. Да и все ваши номера — вы отличаетесь молодостью, задором. Будто не соревнуетесь с другими. Даня — ты вообще классный, хорошо катаешься, поешь, завидный жених. Поэтому у тебя столько поклонниц, наверное.

Медведева/Милохин остаются одними из лидеров проекта после нескольких недель.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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