Жулин получил удовольствие от нового номера Медведевой и Милохина

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин похвалил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву и тиктокера Даню Милохина за выступление на шоу «Ледниковый период». В новом выпуске пара завершила поцелуем номер по мотивам фильма «Человек-Паук».

— Действительно получаешь удовольствие от их выступления, потому они катаются в кайф. Откатались, получили все свои высокие оценки и ушли домой. Молодые, красивые, все получается, и блистательно катаются, — сказал Жулин.