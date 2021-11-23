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Жулин получил удовольствие от нового номера Медведевой и Милохина

17:55
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Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин похвалил двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву и тиктокера Даню Милохина за выступление на шоу «Ледниковый период». В новом выпуске пара завершила поцелуем номер по мотивам фильма «Человек-Паук».

— Действительно получаешь удовольствие от их выступления, потому они катаются в кайф. Откатались, получили все свои высокие оценки и ушли домой. Молодые, красивые, все получается, и блистательно катаются, — сказал Жулин.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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