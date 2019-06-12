"Нам пришлось через многое пройти за эти пять лет". Кацалапов - о пути их пары с Синициной

Российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которая недавно отметила пятилетие с момента формирования, рассказала о своем пути. До апреля 2014 года партнер выступал в паре с Еленой Ильиных, с которой они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях (2014), бронзовыми призёрами Олимпийских игр в танцах на льду (2014).

Напомним, что 11 апреля 2014 года стало известно, что Синицина и Кацалапов обратились в ФФККР с просьбой разрешить им выступать в паре, а 5 июня федерация утвердила их пару.

– Я просто понял, что в Сайтаме для нас с Еленой замкнулся круг, – приводит официальный сайт ISU слова Кацалапова. – Приятно признать, что теперь наша история с Викторией вроде как начинается заново. Чемпионат мира стал для нас новой отправной точкой. Мы с Викой очень гордимся тем, что несмотря ни на что, преодолели все трудности и препятствия. Нам пришлось через многое пройти за эти пять лет.

– Мне кажется, что эти пять лет пролетели очень быстро, потому что они были такими интенсивными, было так много взлетов и падений. Могу сказать, что мы с Никитой очень выросли за эти пять лет, выросли морально, стали мудрее и опытнее. Это был трудный, но приятный путь, – сказала Синицина.

– Мне повезло с партнером, потому что мы с Викой научились понимать друг друга без слов. Раньше я брал ее за руку, и она всегда спрашивала: "Что мы делаем, куда идем?". А теперь я беру ее за руку, и сам удивляюсь – откуда она знает, что мы собираемся делать? И она делает именно то, о чем я думал, – добавил Кацалапов.

В минувшем сезоне пара стала чемпионами России, заняла 4-е место на чемпионате Европы и второе на чемпионате мира.

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