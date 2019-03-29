"Находилась на грани и подумывала о том, чтобы все бросить". Загитова - о подготовке к ЧМ

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что подготовка к чемпионату мира в японской Сайтаме оказалась для нее тяжелой. 16-летняя спортсменка завоевала золото на этом турнире.

- После чемпионата Европы я многое передумала, мне захотелось работать, бежать на тренировки. Но чем ближе был чемпионат мира, тем больше появлялось нервозности, - приводит слова Загитовой официальный сайт ФФКР. - Я все время думала: вот уже скоро старт, который я в прошлом году проиграла и проиграла провально. И с этими нервами пришли проблемы с прыжками. Прыжки не получались, и я еще сильнее нервничала. Я не знала, как с этим справляться и стала вести себя так, как мне несвойственно: тренеры говорили одно, а я все делала наоборот.

Никто, кроме нас с тренерами и моих близких не знает, какой тяжелой была подготовка к этому чемпионату. Тренерам приходилось меня просто вытаскивать, потому что ничего не получалось на тренировках, я находилась на грани и даже подумывала, чтобы все бросить, уйти. Но тренеры мне очень помогли, и только я знаю, чего им это стоило. Они действительно мне помогали. Не заставляли, а находили правильные слова.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, а также чемпионкой Европы-2018. Она занимается в группе Этери Тутберидзе.

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