Началась продажа билетов на «Гран-при» России по фигурному катанию. Цены за год подняли на 150 процентов

В продажу поступили билеты на российский этап «Гран-при» по фигурному катанию Rostelecom Cup, который состоится 14 — 17 ноября в Москве на льду дворца «Мегаспорт».

Самый дешевый билет на тренировочный день стоит 400 рублей, на соревнования и показательные выступления — около 800. Но билеты самой дешевой категории на соревновательные дни разобрали за несколько часов, поэтому теперь минимальная стоимость прохода на три дня выступлений (с пятницы по субботу) составляет 2000 рублей. При этом стоимость билетов на нижний ярус начинается с 15 тысяч. Самые дорогие билеты на VIP-сектора продаются за 30 тысяч. По сравнению с прошлым годом цены повысились в среднем в 2,5 раза.

В этом году на «Гран-при» России приедут Евгения Медведева, Александра Трусова, Станислава Константинова, Сатоко Мияхара, Шома Уно, Нам Нгуен, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. (Дмитрий Кузнецов)