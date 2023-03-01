Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:04

На турнир шоу-программ подано более 100 заявок без учета победителей Олимпиад и ЧМ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

На турнир шоу-программ по фигурному катанию подано более 100 заявок, сообщает Sport24.

Как отмечает источник, это без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать без предварительного отбора.

Соревнование пройдет в Москве 18 марта. Ожидается примерно 16-18 номеров (еще 2 будут запасными). Показательная программа должна длиться от 2,5 до 3 минут, но при желании фигуристы могут согласовать и более длительную продолжительность.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-01-na-turnir-shou-programm-podano-boleye-100-zayavok-bez-ucheta-chempionov-olimpiyskikh-igr-i-chm
Фигурное катание
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Александр Коровин: русский фигурист из Филиппин
Чемпион России по прыжкам: падение на глазах у Трусовой
Победа Губановой, решения МОК: интервью Буяновой
Трусова, Кондратюк и Самарин в роли тренеров
Роман Костомаров: одно из последних выступлений перед госпитализацией
Софья Акатьева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Дмитрий Алиев: Кубок Первого канала, произвольная программа
Бойкова/Козловский: Кубок Первого канала, произвольная программа
Софья Муравьева: Кубок Первого канала, короткая программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, короткая программа
Андрей Мозалев: Кубок Первого канала, короткая программа
Мишина/Галлямов: Кубок Первого канала, короткая программа
Наши фигуристы в Ташкенте: номер Косторной и Куницы
Медведева вышла на лед в сильный мороз
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РИА «Новости»: муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО

Загитова и Медведева вошли в список участников турнира шоу-программ
Новости
RSS RSS
Все новости