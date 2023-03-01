На турнир шоу-программ подано более 100 заявок без учета победителей Олимпиад и ЧМ

На турнир шоу-программ по фигурному катанию подано более 100 заявок, сообщает Sport24.

Как отмечает источник, это без учета олимпийских чемпионов и чемпионов мира, которые могут выступать без предварительного отбора.

Соревнование пройдет в Москве 18 марта. Ожидается примерно 16-18 номеров (еще 2 будут запасными). Показательная программа должна длиться от 2,5 до 3 минут, но при желании фигуристы могут согласовать и более длительную продолжительность.